Portofino. Si concludono oggi i lavori sulla strada provinciale 227 dopo che, nella giornata di ieri 4 settembre, è stata ultimata la pavimentazione per adeguarne i livelli e le pendenze; in queste ore sono terminate le tracciature della segnaletica orizzontale ed è in corso la rimozione dell’impianto semaforico.

Al termine dell’intervento odierno verrà quindi definitivamente disattivato il semaforo che in questi mesi ha regolato il traffico a senso unico alternato sul tratto interessato, con un ritorno alla piena normalità. Ad annunciarlo è il consigliere con delega alla viabilità della Città Metropolitana di Genova Franco Senarega.

Senarega, nel ringraziare i tutti coloro che hanno lavorato per questo successo, in particolar modo la Regione Liguria che ha concesso i finanziamenti necessari e il governo che ha seguito attentamente la ricostruzione, si è quindi detto “estremamente soddisfatto dei tempi impiegati per concludere l’opera, in poco più di 10 mesi Città Metropolitana di Genova è riuscita a riportare alla piena operatività il tratto di strada crollato a seguito della mareggiata di fine ottobre 2018, collegamento fondamentale per il Tigullio e meta del turismo internazionale”.