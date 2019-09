La Lega raccoglie in Liguria 4000 firme contro il governo, oggi Salvini al Nautico

Genova. “Nonostante l’allerta meteo che ha costretto a non effettuare molti gazebo, con oltre quattromila firme raccolte in tutta la Liguria possiamo dire con grande soddisfazione che abbiamo centrato un risultato straordinario contro il governo delle poltrone, dei servi di Bruxelles, delle tasse e dell’invasione”, lo dichiara Edoardo Rixi, deputato della Lega e segretario regionale del Carroccio.

“Un enorme grazie a tutti i militanti che sono stati presenti ai banchetti e ai tantissimi cittadini che con la loro firma hanno detto chiaramente al nostro Capitano di non mollare e no al governo degli inciuci”, aggiunge.

Nei giorni scorsi durante la raccolta firme un gruppo di ragazzini in via XX Settembre ha provato a portare via una bandiera. Oggi intanto al Salone Nautico è atteso in visita Matteo Salvini, che sarà nuovamente a Genova giovedì per la festa della Lega, la Zena fest.