Indice di sportività del Sole 24 Ore: Genova sesta provincia d’Italia

Genova. Genova è la sesta provincia più sportiva d’Italia. Lo rileva Il Sole 24 Ore, che questa mattina ha pubblicato l’indice di sportività delle province italiane curato da PtsClas.

Al primo posto Trento, seguita da Trieste e Macerata, che si sostituisce a Cagliari in terza posizione.

L’indice, come ogni anno, verrà utilizzato nella Qualità della vita 2019, la classifica che storicamente viene pubblicata a fine anno e che misura i livelli di benessere del territorio.

Andando a guardare i vari indicatori, si scopre che Genova è dodicesima per quanto riguarda le strutture sportive, quarta per atleti tesserati, decima per numero di dirigenti e tecnici, solo trentaseiesima per enti di promozione sportiva, ottva per tasso di praticabilità sportiva, ventiduesimaper attrattività di grandi eventi italiani e internazionali.

Per quanto riguarda gli sport di squadra, la provincia di Genova si piazza all’undicesimo posto: quarta per il calcio professionisti, trentaquattresima per il calcio dilettanti, parecchio indietro su basket (74° posto) e volley (66° posto). Posizione numero 17 nel rugby, mentre è prima per gli “altri sport di squadra”, probabilmente grazie alla pallanuoto. È 42esima per società di dilettanti e dodicesima per squadre e territorio.

Negli sport individuali Genova è diciottesima: 64° posto nel ciclismo, 42° posto nell’atletica, si salva con il nuoto (8° posto) e il tennis (2° posto). Negli sport invernali è 29esima, quarta negli sport dell’acqua, sesta in quelli indoor.

Gli indicatori di sport e società vedono la provincia in settima posizione: 20° posto per sport e bambini, 22° posto per sport femminile, 37° per amatori e master, 39° nella formazione per lo sport, secondo posto per i media per lo sport, 16esima per sport e turismo, 19esima per sport e natura. 26° posto per lo sport paralimpico, addirittura terza per sport e storia, 14° posto per sport e cultura, panathlon.