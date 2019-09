Incidente sulla Guido Rossa e mezzo in avaria a Genova Est, mattinata di rallentamenti

Genova. Un tamponamento tra un’automobile e uno scooter ha provocato alcuni problemi di viabilità questa mattina sulla strada Guido Rossa, tra il centro e il ponente. Ad avere la peggio la donna alla guida della due ruote, una trentenne, trasportata in codice rosso in ospedale.

Le sue condizioni non sono gravissime, ma si è ferita a una gamba e per la dinamica dell’incidente si è proceduto con il ricovero immediato.

Altro problema sulla A12 Genova Livorno tra Nervi e Genova Est in direzione centro città. Un mezzo è rimasto bloccato in avaria e in attesa del trasporto scortato si sono formate altre code in ore di traffico già intenso in direzione centro anche a causa del Salone Nautico.

(20 settembre 2019 ore 07:23)