Incidente in porto a Pra’, tir tocca jersey e si ribalta

Genova. Un tir si è ribaltato mentre stava effettuando delle manovre, nel primo pomeriggio, su uno dei piazzali del terminal portuale di Pra’, nel ponente genovese.

Il mezzo pesante, secondo alcune testimonianze, avrebbe toccato un jersey e sbandato fino a ribaltarsi e posizionarsi su un fianco.

Il conducente è rimasto ferito, ma in modo non grave ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.