Incendio in un palazzo a Pegli, Aurelia chiusa e poi riaperta a senso unico alternato

Genova. A causa di un vasto incendio in un palazzo a Pegli, in zona Castelluccio, la strada Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni e poi riaperta, dopo poco meno di un’ora. Il problema a partire dalle 18 circa di questo pomeriggio, ora di punta, con disagi importanti per la viabilità.

Sul posto i vigili del fuoco. Il civico interessato è quello di via Pegli 55, una palazzina di quattro piani. Due persone sono rimaste ferite, si tratta di due donne anziane portate al pronto soccorso del villa Scassi.

Il rogo è stato spento. Presenti anche gli agenti della polizia locale e le ambulanze del 118.