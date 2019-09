Bogliasco. È stato necessario utilizzare attrezzi manuali quali battifuoco e pale, per spegnere l’incendio che si è sviluppato questo pomeriggio in un porzione di bosco in località Poggio, sulle alture di Bogliasco.

La la squadra dei vigili del fuoco di Genova Est, che si è subito recata sul posto, si è trovata impossibilitata a raggiungere la zona del rogo con gli automezzi e, per questo motivo, i pompieri hanno utilizzato gli strumenti del passato.

Il pronto intervento ha, comunque, permesso di circoscrivere il fuoco in fretta e a limitare la superficie bruciata a circa 900 mq.