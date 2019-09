In tanti si chiedono se con l’apertura di via Fillak la metro resterà gratis tra Brin e Dinegro

Genova. Con l’apertura di via Fillak in direzione nord, tra Sampierdarena e Certosa, e il bypass di via Porro per la direzione opposta, la viabilità della zona più colpita dal crollo di ponte Morandi e dai successivi cantieri per demolizione e costruzione ritorna quasi normale (resta chiusa via Perlasca).

Per questo in molti si stanno domandando se il servizio della metropolitana Amt tra Brin e Dinegro sia destinato a restare gratuito. La risposta è sì, almeno per il momento, e probabilmente fino a quando non sarà realizzato il nuovo ponte e quindi ripristinata la normale viabilità cittadina.

A seguito del ripristino viabilità in via Fillak e via Porro la metropolitana, a partire dal 2 settembre, è in servizio con il precedente orario: è aperta fino alle ore 00.00 dalla domenica al venerdì e fino all’una di notte il sabato sera. Resta attiva anche la navetta MB tra via Canepari e Bolzaneto.