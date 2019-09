Genova. Le hanno fatto una sorpresa.

Nonna Lella, tifosa novantenne, che ama ancora vedere le partite dal vivo anziché abbruttirsi in poltrona, ha ricevuto un regalo di compleanno inatteso nel pre-partita di Genoa-Fiorentina.

Maglietta con il numero 90 in regalo, incontro con la squadra e giro di campo con tanto di coro “tanti auguri”.

Infine, foto ricordo sotto la Nord per una serata davvero indimenticabile. Poi, per chiudere in bellezza, è arrivato anche il successo dei rossoblù.