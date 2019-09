Il mondo del gioco online è sempre più protetto, ma attenzione alle truffe

I dati legati al gioco nel nostro Paese vedono il comparto dei casinò virtuali crescere durante questo avvio 2019, con un significativo +12,7% in più rispetto all’anno precedente, una spesa che si avvicina ai 325 milioni di euro, dove emergono alcune realtà operative che in Italia sono presenti da diverso tempo. Le abitudini, in termini di gioco, sono decisamente cambiate, durante questi ultimi anni.

Tuttavia, per evitare di incappare in spiacevoli sorprese, è fondamentale scegliere solo le piattaforme legali, ovvero che hanno ottenuto la licenza AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Se nei primi anni il gioco più popolare era il Poker, adesso sono le centinaia di versioni di Slot machines ad attrarre le scommesse dei giocatori online.

Negli ultimi tempo, del resto, si è assistito all’ufficializzazione del marchio “Gioco legale e responsabile“, che consente di avere la certezza di intraprendere un intrattenimento garantito dallo Stato, in cui vige la massima trasparenza per quanto riguarda le regole e le probabilità di vittoria, in modo da tutelare al meglio i giocatori, che possono incappare facilmente in truffe.

Entrando nel dettaglio delle misure adottate per la costruzione di un ecosistema di gioco responsabile, è stata condotta un’attività repressiva nei confronti dei siti web privi di concessione, quindi bloccando l’accesso ai portali “.com” non regolari e introducendo norme che hanno favorito il ritorno di player italiani, sempre meno interessati a rivolgersi agli operatori senza concessione, nonché l’ingresso sul mercato nazionale di grandi operatori stranieri che hanno portato la propria clientela italiana.

Casino21 pur essendo ultimo arrivato dei Nuovi Casino tra i Casino Online AAMS, quindi con certificazione e autorizzazione dei Monopoli di Stato, è già considerato dai giocatori come il Migliore Casino Online Sicuro AAMS in Italia.

Casino21 è senza dubbio il migliore tra i Nuovi Casino Sicuri per la vasta offerta di giochi online messi a disposizione degli utenti, per i suoi bonus di benvenuto compreso un Bonus Senza Deposito Immediato, per le sue promozioni, per assistenza tecnica e per la semplicità di utilizzo che ne fa uno dei Casino It più amati di sempre.