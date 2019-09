Il laboratorio di restauro regionale riporta agli antichi splendori la Madonna dei miracoli di Cicagna

Cicagna. “Regione Liguria è l’unica in Italia ad avere un laboratorio di restauro a disposizione delle diocesi e delle associazioni. Grazie al lavoro certosino dei restauratori, oggi la statua della “Madonna dei miracoli” (XIII secolo) è stata riportata al suo splendore e restituita alla comunità di Cicagna. È stata una grande festa per tutta la Valfontanabuona. È importante vedere come la la cultura può essere servizio e restituire il valore della comunità”.

Lo scrive su Facebook l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, che ha partecipato alle celebrazioni della Madonna dei Miracoli a Cicagna, in val Fontanabuona.

All’evento anche la consigliera del M5S Alice Salvatore: “Emozionante giornata a Cicagna dove è stata mostrata per la prima volta la statua della Madonna dorata dopo essere stata mirabilmente restaurata dal Laboratorio Regionale per il Restauro di Genova. L’opera, che risale al XIII secolo e alla quale è attribuita una miracolosa trasfigurazione nel settembre del 1537, è stata riportata all’antico splendore grazie alle nostre bravissime restauratrici, che hanno fatto davvero un’opera encomiabile. L’eccellenza ligure si manifesta davvero in tutti i settori: in questo caso, per rendersene conto, basta soffermarsi sulla maestria con cui l’antica statua è stata completamente rinnovata”.