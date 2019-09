San Fruttuoso, bus 89 senza controllo per guasto ai freni percorre 50 metri, urta un’auto e sfonda un muretto, un ferito

Genova. Un bus Amt della linea 89 ha avuto un incidente a causa della rottura dei freni.

L’autista, dopo aver fatto manovra al capolinea in via Papa Giovanni XXII, si è reso conto che l’impianto frenante non funzionava più. Il conducente ha allora tentato di azionare il freno a mano, chiamato Duplex, senza successo perché anch’esso non funzionante. La vettura ha percorso 50 metri senza controllo e ha urtato un’auto. Ferita la persona a bordo del veicolo.

A bordo del mezzo, una vettura del 2003, il solo autista. La corsa impazzita del pulmino, dopo aver divelto un muretto, si è fermata su un piazzale antistante la strada.

“Va bene investire sui mezzi elettrici ma le line collinari hanno bisogno di un parco mezzi che va rinnovato ne va della sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori”, dice Edgardo Fano della Faisa Cisal.

Fano spiega che non è la prima volta che si verificano problemi ai mezzi al capolinea dell’89: in alcune occasioni i bus si erano mossi durante la sosta, ma gli autisti che avevano segnalato la cosa avevano ricevuto delle note disciplinari.