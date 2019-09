Guida in stato di ebbrezza, nel Levante denunciate tre persone

Santa Margherita Ligure. Non sono solo i giovani a mettere a repentaglio la loro vita e quella degli altri.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Santa Margherita Ligure e della stazione dei carabinieri di Moneglia hanno deferito in stato di libertà tre persone di 19, 23 e 63 anni, per guida sotto l’influenza alcoolica. L’operazione è inserita nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

I tre, rispettivamente alla guida di un’auto e di due motocicli, sono stati sopresi con valori oltre due volte superiori al consentito.

È ancora fresca la tragedia della scorsa notte, in cui a Genova, in via Nizza, Mario Angelucci è stato travolto e ucciso da un uomo risultato completamente ubriaco alla guida.