Gronda, secondo Toti “sacrificata” dal governo Pd-M5S in cambio del taglio ai parlamentari

Genova. “Dopo la Gronda sparisce anche il taglio dei parlamentari. Doveva essere votato nei prossimi giorni, ma è sparito da calendario”.

Lo denuncia il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti con un post su Facebook.

“Il Governo Pd-Grillini non è ancora partito ed è già tutto una ripicca e uno scambio: se tu non dai la Gronda a me, io non taglio i parlamentari a te. Poveri noi”, commenta.