Gronda, pums, Fincantieri e nuovo ponte: la telefonata delle “priorità” tra Bucci e il ministro De Micheli

Genova. La “gronda di ponente”, il nuovo ponte per Genova, fondi per il trasporto pubblico e il piano urbano della mobilità sostenibile e ribaltamento a mare di Fincantieri, sono i quattro temi di cui hanno discusso, nel corso di una prima telefonata il sindaco di Genova Marco Bucci e la nuova ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli. Una telefonata che lo stesso Bucci ha definito “molto positiva” senza però voler entrare nel dettaglio.

“Abbiamo fatto il punto su quelle che sono le nostre priorità e per cui abbiamo bisogno del continuo supporto del Mit – ha affermato Bucci – poi, il 19 settembre, il ministro sarà a Genova e potremo ulteriormente discutere i piani d’azione sui singoli dossier”. Nel giorno dell’inaugurazione del Salone Nautico è quindi confermata la presenza di De Micheli.

L’esponente del governo trascorrerà l’intero pomeriggio in città. Non è escluso, ma ancora da definire, anche un incontro con i familiari delle vittime di ponte Morandi. Il sindaco Marco Bucci non commenta il post su Facebook in cui il governatore ligure Toti ipotizza che Pd e M5S si siano accordati per congelare sia la gronda sia il taglio dei parlamentari.

“La gronda non è stata ancora approvata, bisogna lavorare affinché lo sia e perché sia realizzata al più presto – conclude – non è un motivo di preoccupazione, è una cosa da fare”.