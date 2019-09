Gronda, ministra De Micheli: “Confronto serrato per soluzioni condivise. Ascolto per migliorare progetto”

Genova. “Nei giorni scorsi ho incontrato sia il sindaco di Genova che il presidente della Regione Liguria per costituire un gruppo di lavoro con gli enti locali coinvolti nell’intervento, per l’ascolto di tutti gli interessati, per raccogliere suggerimenti utili a migliorare il progetto e le ulteriori opere collegate, nonche’ per consentire una compiuta verifica e valutazione dell’opera da parte di tutte le forze politiche”.

A dirlo la neo ministra alle Infrastrutture De Micheli, che ha poi aggiunto che: “in attesa delle risultanze della procedura, il tempo verra’ utilizzato per questo serrato confronto al fine di arrivare in tempi rapidi all’individuazione di soluzioni condivise”.

La dichiarazione è arrivata durante il questioni time sulla Gronda alla Camere dei Deputati: “Infatti, non e’ intenzione del Ministero determinare conseguenze negative in termini temporali e realizzativi non compatibili con le aspettative del territorio”, ha detto De Micheli, sottolineando che “serve un modo diverso di pensare alle infrastrutture: opere utili ed in tempi ragionevoli, all’esito di percorsi il piu’ possibile condivisi”.