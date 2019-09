Gronda, Forza Italia promette opposizione senza sconti. Mulè: “Pronta mozione per aver chiarezza da governo”

Genova. “Nel solco di un’opposizione dura, reale e senza sconti, Forza Italia dimostra immediatamente che cosa attende il governo Pd-5Stelle non appena metterà piede in Parlamento quando terminerà la grande abbuffata delle poltrone con la spartizione dei sottosegretari

A parlare é Giorgio Mulé, deputato e portavoce dei gruppi di Forza Italia, e il riferimento è al progetto firmato da Spea (Autostrade per l’Italia) della gronda: “chiederemo l’immediata calendarizzazione in aula di una mozione che impegni il governo a dire parole chiare sulle infrastrutture e in particolare sulla Gronda di Genova”.

E poi aggiunge: “Per la Liguria e il Nord Ovest, la Gronda è un’opera strategica che deve essere immediatamente realizzata: Pd e 5Stelle hanno già lanciato messaggi di segno opposto sulla Gronda. Li aspettiamo al più presto in aula per smascherarli, pronti a vedere in questa battaglia al fianco di Forza Italia le altre componenti del centrodestra”.