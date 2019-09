Granfondo dell’Appennino, vittoria per Pozzetto e Leonardi

Casella. Un incertissimo testa a testa ha deciso la quarta edizione della Granfondo dell’Appennino, la classica amatoriale disputata con partenza e arrivo a Casella (GE), per un totale di 115 km attraverso valle Scrivia, val Polcevera, val Lemme e val Borbera. Federico Pozzetto e Jessica Leonardi hanno uscritto il loro nome nell’albo d’oro.

Temperatura ideale per la competizione ciclistica, alla quale hanno preso parte 300 concorrenti: dopo 8 km di trasferimento, sin dal via ufficiale è stata battaglia lungo il percorso non privo di salite, tra cui il passo di Castagnola che ha favorito la prima fuga. Il gruppo dei migliori si è ricompattato all’altezza di Arquata Scrivia, ma sull’ultima ascesa, quella di Crocefieschi, si sono involati i due grandi favoriti della vigilia, Federico Pozzetto (Cicli Copparo) e Paolo Castelnovo (MP Filtri), in compagnia dell’azzurro di mountain bike Samuele Porro (Trek Selle San Marco), presente alla manifestazione per rodare la gamba in vista dei Mondiali Marathon in programma la prossima domenica a Grachen (SUI). La sfida come detto si è risolta allo sprint fra Pozzetto e Castelnovo (Porro si è doverosamente defilato), con vittoria del primo in 3h 01’ 35”. In classifica la terza piazza è andata a Stefano Bonanomi, compagno di colori di Castelnovo, giunto con un ritardo di 31”.

In campo femminile, vittoria per Jessica Leonardi (Biemme Garda Sport), già vincitrice sotto la pioggia alla Top Dolomites della settimana prima, che ha chiuso la stagione con un nuovo successo in 3 h16’ 29”, con 3’56” su Annalisa Prato (Team De Rosa Santini).

La gestione della gara non ha presentato problemi, grazie anche alla collaborazione della Protezione Civile, presente con ben dieci gruppi, ai quali se ne sono affiancati altri due Asa. Importante il contributo di Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Casella e Camera di Commercio di Genova, oltre a svariati sponsor tra cui Ritec, Supermercati Ecom e la Tre Colli Scavi della famiglia Persegona. La Granfondo, valida per il Gran Premio Costa Ligure e per la Coppa Cisalpina, ha fatto da apripista all’identica prova per mountain bike, che si svolgerà domenica prossima, sempre con partenza e arrivo a Casella, per offrire agli appassionati un’intera settimana dedicata alle due ruote.