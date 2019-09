Governo, Roberto Traversi (M5s) sottosegretario al Mit, unico ligure nella squadra di Conte

Genova. Contro ogni pronostico de ultime ore, a ricoprire l’importante incarico è di sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato chiamato il deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi.

Il parlamentare pentastellato, quindi, sarà l’unico a rappresentare in qualche modo la Liguria: delle 63 cariche tra ministri, vice e sottosegratari, infatti, la nostra regione porta a casa un solo incarico nell’esecutivo.

Traversi, inoltre, ha “bruciato” in queste ore altri nomi che sembravano essere più quotati come quelli di Raffaella Paita, del Pd, e Luca Pastorino, letto con LeU.

“Ricoprire il ruolo di sottosegretario al MIT è un onore: la lista composta in questi giorni è il risultato di un grande lavoro di squadra e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Lavorerò per tutti nell’interesse di tutti”, dichiara Traversi.