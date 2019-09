Gli scout genovesi insieme ad Amiu e Aster per una pulizia straordinaria dei torrenti

Genova. Sabato 14 settembre 2019 si svolgerà per il secondo anno consecutivo, l’attività di volontariato volta a promuovere i comportamenti corretti e diffondere la raccolta differenziata. Il progetto, organizzato da Agesci, Masci, Amiu e Aster patrocinato dal Municipio V Valpolcevera e Municipio III Bassa Val Bisagno, si propone di divulgare, ai cittadini, le buone pratiche sul decoro ambientale.

L’iniziativa consiste in una caccia alle erbacce, al vetro, alla plastica e all’indifferenziata che infestano i corsi d’acqua cittadini. L’attività di pulizia verrà effettuata, anche quest’anno, grazie alla collaborazione dei gruppi scout genovesi che affiancheranno gli operatori di Amiu e di ASTer.

Le aree di intervento individuate sono: nel Torrente Bisagno a Borgo Incrociati e nel Torrente Polcevera a Pontedecimo.

Gli interventi, che rientrano già nel programma di ASTer riguardano l’eliminazione della vegetazione infestante a monte e a valle dei punti stabiliti, gli Scout saranno organizzati in squadre da 50 tra lupetti, coccinelle ed esploratori, per un totale di 100 partecipanti che provvederanno ad effettuare la raccolta e lo smistamento dei rifiuti, Amiu fornirà i sacchi e posizionerà i cassonetti per la raccolta differenziata e provvederà al recupero e al trasporto di tutti i materiali.

Quest’evento è importante in primo luogo perché è un momento educativo attraverso il quale si promuove l’attività di pulizia del territorio e il monitoraggio del decoro ambientale. Si dimostra, inoltre, che produrre meno rifiuti, raccoglierli in modo differenziato e favorire il riutilizzo delle materie riciclabili hanno anche una valenza economica e sociale.