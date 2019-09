Giravano l’Italia tentando di piazzare soldi falsi, coppia scoperta e denunciata

Genova. Un 30enne spagnolo e un’italiana di 36 anni sono stati denunciati per aver speso banconote false. Sono stati fermati dai carabinieri a Ronco Scrivia, dove stavano tentando di piazzare i soldi fasulli.

A segnalare la coppia, che da tempo è residente nel Bresciano, sono stati alcuni commercianti: perché dopo avere rifilato 50 euro falsi in panificio facendo acquisti per 5 euro, hanno provato a fare lo stesso, ma senza successo, in un negozio di fiori e in una pizzeria.

I carabinieri, allertati, hanno subito iniziato a cercare i due truffatori e li hanno rintracciati in stazione. Si stavano spostando per “cambiare” altrove le loro banconote false. Ad ogni modo non è stato possibile capire come avessero avuto quei soldi.