Genova Calcio, Francesco Ilardo:”Vittoria sudata, ma meritata”

Genova. La Genova Calcio suda le proverbiali sette camicie per venire a capo di un buon Athletic Club.

A decidere la sorte del match è il solito Francesco Ilardo, autore di una grande prestazione.

“E’ stata una partita molto difficile, perchè giocavamo conro una neo promossa, che si è fatta valere, giocando molto sulle palle alte, per sfruttare la bravura nel gioco aereo dei loro due attaccanti – afferma Ilardo – siamo stati bravi, dopo aver subito il pareggio, a continuare a giocare palla a terra, riuscendo a realizzare la rete del successo. Abbiamo giocato, nonostante il gran caldo, settanta/ottanta minuti a buoni livelli, tenendo bene il campo, le prime giornate di campionato non sono mai facili, soprattutto quando giochi contro l’entusiasmo delle neo promosse, ci godiamo la vittoria e da domani cominceremo a pensare al match di Sestri Levante, un test molto importante per capire le potenzialità di una squadra molto giovane come la nostra”.