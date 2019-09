Genoa, tanti gli anticipi e posticipi sino al 14 dicembre

Genova. La Lega Serie A ha diffuso gli orari delle partite sino alla sedicesima giornata di campionato di metà dicembre, proprio quella del derby, che si giocherà sabato 14 alle 20.45.

Saranno pochissime le occasioni di vedere i rossoblù scendere in campo la domenica alle 15. In casa solo una volta contro l’Udinese, in trasferta solo contro la Lazio. Due le partite alle 12.30 (la prima è proprio la prossima contro l’Atalanta), addirittura anche un anticipo il venerdì a Cagliari.

Ecco l’elenco:

15 settembre Genoa-Atalanta ore 12.30

20 settembre (venerdì) Cagliari-Genoa ore 20.45

25 settembre (turno infrasettimanale) Genoa-Bologna ore 21

29 settembre Lazio-Genoa ore 15

5 ottobre (sabato) Genoa-Milan ore 20.45

20 ottobre Parma-Genoa ore 18

26 ottobre (sabato) Genoa-Brescia ore 20.45

30 ottobre (turno infrasettimanale) Juventus-Genoa ore 21

3 novembre Genoa-Udinese ore 15

9 novembre (sabato) Napoli-Genoa ore 20.45

25 novembre (lunedì) Spal-Genoa ore 20.45

30 novembre (sabato) Genoa-Torino ore 18

8 dicembre Lecce-Genoa ore 12.30

14 dicembre (sabato) Genoa-Sampdoria 20.45