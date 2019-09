Genova. A metà primo tempo un tifoso del Genoa, per cause ancora da accertare, è caduto nel fossato tra la Gradinata Nord e il campo di gioco.

Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi della pubblica assistenza presenti allo stadio.

Il tifoso, portato via con la barella spinale per precauzione, se l’è cavata con un trauma a una gamba. Portato in codice verde al pronto soccorso.