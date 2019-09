Gavette, ancora chiuso il parcheggio sotto il viadotto Bisagno: cittadini preoccupati

Genova. Sarà stato anche un piccolo pezzo di tubo, e non calcinacci come inizialmente si era pensato, ma tanto basta ai residenti delle Gavette per vivere ancora una volta in uno stato di ansia pesante. Questa mattina una porzione del parcheggio sotto il viadotto Bisagno resta chiusa per ragioni di sicurezza. Vicino al parcheggio si trovano alcuni palazzi abitati.

Già ieri la polizia locale era stata costretta alla chiusura. Oggi si prevede, sotto il viadotto, l’intervento dei tecnici di Autostrade per sostituire il gomito di scolo in materiale plastico caduto da un’altezza di circa 40 metri nella mattinata di domenica.

Domani pomeriggio, alle 17, gli abitanti della zona e i comitati della Val Bisagno manifesteranno contro le molte criticità, dalle esalazioni della Volpara alla rimessa Amt senza dimenticare, appunto, le condizioni del viadotto Bisagno.