“Gattini annegati e cani da sopprimere”, Bucci smentisce frasi “rubate” in giunta: “Polemica strumentale”.

Genova. “Mi sembra una cosa ridicola, anche perché non sono mie parole. Le cose che si dicono in giunta non dovrebbero essere riportate fuori e, probabilmente, siccome in queste cose stanno succedendo alcune cose, qualcuno può avere qualche desiderio di rivalsa”.

Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, respinge le accuse arrivate dopo la “soffiata” pubblicata in alcuni articoli di giornale in cui venivano riportate alcune frasi che il primo cittadini avrebbe pronunciato in un incontro di giunta. Il primo cittadino ha sottolineato che nell’occasione aveva semplicemente ricordato un gioco crudele che veniva fatto nelle campagne del modenese, dove viveva da piccolo, che vedeva come vittime i gattini.

“Noi in due anni e due mesi non solo non abbiamo fatto nulla contro gli animali – spiega – ma, anzi, li stiamo difendendo. Associare queste frasi a comportamenti anti animalisti è sbagliato e chi lo sta facendo fa una polemica strumentale, da cui mi dissocio”.