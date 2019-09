Galleria Sant’Anna a Sestri Levante, dal 30 settembre senso unico alternato per lavori

Sestri Levante. Senso unico alternato da lunedì 30 settembre al 23 maggio 2020, data prevista per l’ultimazione dei lavori. Anas ha programmato l’intervento di ripristino dei rivestimenti corticali della galleria Sant’Anna e della vicina pendice rocciosa lato Genova, lungo la statale Aurelia, a Sestri Levante.

Si tratta di un duplice intervento per il quale Anas ha stanziato un investimento complessivo pari a circa 3,2 milioni di euro. Il senso unico sarà tra il km 475,100 e il km 475,900 della statale.

Le attività riguarderanno le due gallerie paramassi che insieme alla galleria naturale realizzata fra le due costituiscono la galleria di Sant’Anna. Per via della posizione prossima alla scarpata a mare i rivestimenti dell’infrastruttura sono particolarmente soggetti all’erosione da parte degli agenti salini. I lavori consentiranno il ripristino integrale dei rivestimenti in calcestruzzo delle pile e delle travi delle strutture paramassi nonché la manutenzione e la pulizia degli interni.

A tale intervento si aggiunge il consolidamento del versante di roccia che si trova in corrispondenza dell’imbocco lato Genova della galleria. La messa in sicurezza sarà eseguita tramite la posa di reti in aderenza a rivestimento della pendice e con l’installazione di una barriera paramassi in acciaio ad alta resistenza.

Durante l’intera durata degli interventi è istituito il divieto di transito a pedoni e bicilette. Il senso unico alternato e le limitazioni saranno sospese dalle 19 del 20 dicembre alle 7 del 7 gennaio 2020.