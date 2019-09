Fungaiolo disperso e ritrovato nei boschi della Val Bisagno

Genova. Vigili del fuoco e soccorso alpino in azione ieri sera nel boschi della Scoffera, in Alta Val Bisagno, per le ricerche di un uomo di 66 anni che si era perso.

Il genovese si era allontanato da solo per una passeggiata e non era riuscito a tornare a casa. La moglie ha allertato i soccorsi quasi subito, non appena calato il sole.

Lo stesso 66enne è poi riuscito a mettersi in contatto telefonico, e a fornire delle coordinate approssimative di dove si trovava. Era nella zona di Capenardo, al Passo del fuoco. In buone condizioni è stato riaccompagnato alla strada. Sul posto anche la Croce di Davagna.