Francesco Bocciardo fa sognare ai Mondiali di Londra

Gioia pure quella di Francesco Bocciardo che sta partecipando ai campionati del Mondo World Para Swimming a Londra. Otto medaglie complessive per la squadra italiana di cui 3 d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo, che permettono all’Italia di piazzarsi al terzo posto del medagliere provvisorio.

Francesco Bocciardo conquista l’argento nei 50 metri Stile Libero S5 con il tempo di 32.89 e il bronzo nei 100 metri Rana SB4 con il tempo di 1:46.59. Ma non solo infatti nella giornata successiva l’atleta dei Nuotatori Genovesi nei 200 stile libero S5 (con il tempo di 2’24”11), ha toccato per primo la piastra conquistando un grande oro.

“Questa era la mia gara principe, ma è stata molto sofferta – le parole a caldo del campione Francesco Bocciardo -. Innanzitutto ci tengo a dedicare questa medaglia alla mia Liguria ed in particolare alla mia città Genova, poi alle mie società, Nuotatori Genovesi e Fiamme Oro e al mio allenatore. Come dicevo prima sentivo molto questa gara, ma non appena sono entrato in vasca i dubbi si sono sciolti e ho nuotato a modo mio, proprio come in un film. Sono fiero della Nazionale, questa squadra è una potenza e lo dimostrerà anche il prossimo anno ai Giochi Paralimpici di Tokyo dove faremo incetta di medaglie”.

Alle spalle di Bocciardo si è piazzato lo spagnolo Ponce Bertran (2’82”33) seguito dal francese Curin (2’43”36).