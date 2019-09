L’arrivo della Ocean Race a Genova costerà al Comune 12 milioni. Bucci: “Ricadute 13 volte tanto”

Genova. Un investimento da 11,8 milioni. Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, è la cifra che il Comune di Genova è pronto a stanziare nel prossimo bilancio triennale per ospitare il “grand finale” della Ocean Race 2021-2022.

“Un investimento ‘double digit’- si limita a commentare il sindaco Marco Bucci- ma studiando le passate edizioni della finish line, ci aspettiamo una ricaduta economica sul territorio di 12, 13 volte”. Per di più, Palazzo Tursi, con l’impegno dell’assessore al Bilancio, Pietro Piciocchi, conta di recuperare buona parte dell’investimento attraverso prestigiose sponsorizzazioni.

“Ci aspettiamo 30-40.000 persone al giorno per una decina di giorni- prosegue il primo cittadino- è come avere un secondo Salone nautico o due Euroflora, una dietro l’altra. Dobbiamo fare molto lavoro in città ma siamo preparati. Ci aspettiamo la collaborazione di tutti”. (Sid/ Dire)