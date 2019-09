Filippo Caffieri passa all’Arenzano

Genova, Daniele Fornaro, ds dell’Arenzano, ha concluso la trattativa per portare in riva al Lerone, l’estremo difensore Filippo Caffieri, lo scorso anno al Mignanego, dopo aver giocato a lungo nella Praese.

L’esperto “arquero” è visibilmente soddisfatto, mentre, ai microfoni di Ge24, commenta il passaggio alla corte di mister Alessandro Manetti.

“Sono contento di arrivare in una società importante come l’Arenzano – afferma il numero uno – ringrazio il ds Daniele Fornaro per avermi concesso l’opportunità di essere allenato da mister Manetti, un tecnico che non ha bisogno di presentazioni, bravo, preparato e molto professionale”.

“Ho ritrovato Pierluigi Ghiraldelli (ndr, preparatore dei portieri), affrontato da avversario in tante parite e sono rimasto colpito dal gruppo, umile , ma allo stesso determinato e voglioso di affrontare tutte le insidie del campionato”.

“Sono anni che gioco nel campionato di Promozione A, un campionato difficile, tosto, agguerrito – conclude Caffieri – tutte le squadre sono competitive… noi cercheremo di trovare i punti salvezza il prima possibile... pee quanto mi riguarda, entro in punta di piedi all’interno di questo spogliatoio e mi metto a totale disposizione di mister Manetti”.