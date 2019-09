Festa per il Trail dei Fieschi 2019: sugli scudi BergTeam e Atletica Vallescrivia

In archivio anche l’edizione 2019 del Trail dei Fieschi, gara che si svolgeva nel comune di Savignone e la cui organizzazione ha ricevuto il plauso dei partecipanti che si sono divisi fra la 11 km (e 900 metri di dislivello positivo) e la 21 km (con 1400 metri di dislivello). Nella gara lunga è dominio BergTeam con Federico Capurro che precede Alessandro Civitello, con il tempoi di 2h03’49” contro le 2h04’04” del compagno di squadra. Primo degli “altri” è Marco Schiava dell’Atletica Vallescrivia che comunque resta ampiamente dietro i primi al traguardo col tempo di 2h07’37”.

Il tempo di Schiava resta invidiabile, basti pensare che Andrea Tosa, quarto classificato, chiude con quasi 10’ dal podio.

Al femminile non c’è storia, con Silvia Venzano che non fa sconti e conclude in 2h39’23” piazzandosi in 21^ posizione assoluta. Seconda con ampio margine Paola Messina che taglia il traguardo in 2h49’17”. Terza infine Irene Patrone che a sua volta quasi 5’ più dietro rispetto alla Messina.

Passando alla gara corta, anche qui si è assistito ad una doppietta con l’Atletica Vallescrivia che piazza due podisti nei primi posti, salvo che Enrico Garrè, vincitore di giornata, fa gara da solo e taglia il traguardo in 1h13’17”, ovvero 2’ prima di Marco Matzedda che lo segue. Terzo Oscar Rebora che per una volta non vince, ma è comunque sul podio. Quarta posizione per Federico Lai, ampiamente dietro.

Al femminile il trionfo è piemontese con Teresa Repetto dell’Atletica Novese che conclude in 1h31’03” finendo peraltro 13^ assoluta. Seconda è Martina Poli che resta ampiamente dietro tagliando il traguardo in 1h36’07”. Completa il podio Ilaria Mazzarello in 1h44’05” terminando 24^ assoluta