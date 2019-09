“Ferrero infame guardati le spalle”: scritta di minacce contro il presidente all’ingresso di casa Samp

Genova. Una scritta di minacce contro il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è comparsa questa notte a Bogliasco sul cancello di Casa Sampdoria: “Ferrero infame guardati le spalle”. Sull’episodio indaga la Digos. Il clima, in attesa dell’esito della trattativa per la vendita della società alla cordata guidata da Gianluca Vialli, resta teso. Nei giorni scorsi contro Ferrero erano comparsi alcuni striscioni e per domenica è attesta una nuova contestazione con un picchetto davanti all’ingresso della tribuna