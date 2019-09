Facevano razzia in supermarket e negozi, maghi del taccheggio arrestati da polizia locale e di stato

Genova. Due arresti da parte di polizia di stato e polizia locale, in due diverse operazioni, relative ad alcuni taccheggiatori.

La mobile ha messo le manette in un supermercato Basko a Sturla a una ladra di 20 anni, italiana. Aveva rubato tonno e prodotti per l’igiene personale nascondendo tutto nella borsa, pagando alla cassa solo una scatoletta di cibo per gatti. La ragazza aveva precedenti.

Invece gli agenti del I distretto di polizia locale hanno arrestato un ventinovenne marocchino, anch’egli pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, considerato un vero esperto nella razzia di negozi e grandi magazzini. L’uomo è stato pizzicato dall’addetto alla sicurezza della Upim di via XX Settembre mentre sottraeva un capo di abbigliamento. Il giovane aveva con sé inoltre 20 confezioni di deodoranti, un profumo, una confezione di gel per capelli, una T-shirt di marca Armani che lui stesso ha ammesso di avere sottratto da vari negozi del centro.