Fa cadere 5 motorini in via Rimassa, denunciato dai Carabinieri

Genova. Si è conclusa con una denuncia per danneggiamento la “bravata” di un ragazzino, poco più che ventenne che questa mattina all’alba, ha preso a calci alcuni motorini parcheggiati in via Rimassa, nel quartiere della Foce.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che hanno trovato il giovane ancora vicino alle moto cadute, mentre cercava di farne cadere altre. Il giovane è stato quindi identificato e denunciato.

Si tratta del secondo episodio analogo avvenuto nella notte nella zona della Foce dove, alle 4.30, un gruppo di ragazzini, molto probabilmente usciti da una discoteca hanno preso di mira un bus di Amt fermo al capolinea.