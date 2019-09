Ex Ilva, il presidente Toti chiede al Governo incontro per rinnovo lavori pubblica utilità

Genova. La convocazione di un incontro per il rinnovo dell’accordo sui lavori di pubblica utilità per i dipendenti Ilva in cassa integrazione straordinaria.

È quanto chiede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha inviato una lettera ai ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali Fulvia Catalfo e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, ricordando la missiva già inviata al governo il 3 settembre scorso dai segretari generali di sindacati confederali metalmeccanici.

L’accordo sui lavori di pubblica utilità era stato sottoscritto in sede governativa il 27 settembre dello scorso anno ed è prossimo alla scadenza. Il presidente Toti rinnova quindi la necessità di rinnovare l’intesa con gli impegni ad essa connessi.