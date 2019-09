Escort in cambio di appalti Amiu, aziende “interdette” da contratti pubblici, ma nel frattempo la Edildue ricostruisce passeggiata Portofino a

Genova. Oltre agli anni di carcere il tribunale di Genova ha disposto la confisca di quasi due milioni di euro alle tre società gestite dagli imprenditori condannati nell’ambito dell’inchiesta su un giro di escort in cambio di appalti affidati da Amiu.

Le tre ditte, la ImpresAres, la Edildue e la Rgd sono state condannate anche alla pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per due anni non appena la condanna sarà definitiva. Le altre persone condannate sono Carlo Sacco, 3 anni e un mese, Massimo Bizzi, 1 anno e due mesi, e Roberto Ademio 3 anni e 1 mese.

La Edildue avrebbe ottenuto, in consorzio con altre imprese, i lavori di rifacimento di una parte della strada di Portofino distrutta durante la mareggiata dello scorso ottobre. L’affidamento sarebbe avvenuto in via diretta con procedura d’urgenza da parte della Città metropolitana.

Secondo quanto si apprende da fonti della procura, la cosa sarebbe stata segnalata al gruppo che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione.

Genova24 ha cercato di contattare senza esito il consigliere delegato della città metropolitana per chiedere chiarimenti.