Ecco come andare in settimana bianca con Ignas

Spiagge dorate, mare e sole stanno diventando ormai soltanto un ricordo; le giornate caratterizzate da afa e sole sono ormai giunte agli sgoccioli, ma per gli amanti dei viaggi non sarà necessario dover aspettare di nuovo l’estate per poter preparare di nuovo le valige.

È infatti giunto il momento di iniziare a pensare alle ferie invernali, magari in concomitanza del Natale, e di organizzare la tanto amata settimana bianca. Organizzarsi per tempo, selezionando le mete migliori, è senza dubbio molto vantaggioso ai fini del risparmio. Effettuare una ricerca online muovendosi in anticipo permette infatti al futuro viaggiatore di trovare un maggior numero di promozioni per le località più ambite.

Tra soluzioni offerte dai numerosi siti di tour operator, rientrano per esempio le proposte di settimana bianca in offerta su ignas.com, dove è possibile organizzare il proprio viaggio valutando tra tantissime località di montagna a prezzi convenienti.

Settimana bianca: una vacanza per tutti

Partire per una settimana bianca non significa dover trascorrere il proprio tempo necessariamente sulle piste da sci. Questa tipologia di viaggio, infatti, è pensata anche per chi non ama particolarmente la neve o non sa sciare. Basti pensare a tutti quei luoghi caratterizzati da panorami mozzafiato, laghi di montagna e piste di pattinaggio: sono adatti a tutti e non richiedono per forza una particolare attitudine sportiva.

La settimana bianca rappresenta la vacanza ideale anche per le famiglie, in quanto prevede innumerevoli attività in grado di soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età, dai bambini fino agli anziani. I più piccoli avranno a disposizione, per esempio, parchi giochi in cui poter trascorrere tante ore all’insegna del divertimento, mentre gli adulti potranno dedicarsi alle ciaspolate oppure alle discese della montagna in slittino. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Ignas: soluzioni per ogni esigenza

Organizzare la settimana bianca perfetta da soli, spesso, si rivela davvero molto complicato tra l’indecisione per la scelta della destinazione e i dubbi sull’adeguatezza del proprio budget.

Affidarsi a un tour operator affidabile, come per esempio Ignas, può essere allora la soluzione giusta per trovare la meta che meglio incontra le nostre esigenze e le nostre possibilità economiche. Tra le regioni italiane particolarmente richieste spiccano sulle altre, per gli ultimi mesi di questo 2019, il Trentino Alto Adige e l’Abruzzo.

Molti hotel, soprattutto in Trentino, sono caratterizzati da centri spa al loro interno e garantiscono ai loro clienti di potersi rilassare dopo uscite in pista o escursioni varie. Questi servizi sono di solito compresi nell’offerta proposta e sembrano essere molto apprezzati dai viaggiatori.

Pochi click per prenotare un viaggio da sogno

Prenotare la propria settimana bianca risulta davvero essere un gioco da ragazzi, visitando il sito di Ignas. È sufficiente avere una carta con la quale effettuare il pagamento online, che può addirittura essere suddiviso in due comode rate, in modo da non dover spendere l’intera cifra in maniera anticipata.

Per le famiglie il discorso è ancora più vantaggioso, in quanto i bambini soggiornano gratis. I termini e le condizioni sono riportate sul sito ed è davvero molto semplice poter scegliere la soluzione più adatta in base alle proprie esigenze e necessità e bloccare la propria stanza nella struttura prescelta in pochissimi click. La settimana bianca grazie ad Ignas diventa quindi alla portata di ogni famiglia, nella totale sicurezza e trasparenza.