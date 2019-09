CAIRESE – RIVASAMBA 1-1 (12′ Saviozzi, 71′ Paterno)

Un tempo per parte, la Cairese domina la prima frazione trovando il vantaggio al 12′ con l’affamato capitan Saviozzi, che in area ruba palla a un troppo sicuro Raffo e infila facilmente in porta con il mancino. Numerosi i tentativi del raddoppio, ma i gialloblù non riescono ad arrotondare il vantaggio. Nella ripresa cambia il copione, il Rivasamba insiste, ma risulta parecchio impreciso sotto porta. La Cairese si affida alle ripartenze prima di Pastorino e poi di Di Martino, ma Damonte e Saviozzi trovano un attento Raffo. Il Rivasamba continua a crederci e a guadagnare campo e al 71′ trova il meritato pari con la perla di Paterno che nelle vesti di Cr7 illumina il Brin con una meravigliosa rovesciata su assist di Sanguineti. L’ 1 a 1 dà agli ospiti più coraggio, ma l’imprecisione continua a fare da protagonista. Il risultato non cambia. Secondo pari consecutivo per i genovesi, si arresta la corsa della Cairese che nel suo fortino non trova i tre punti.

48′ Finisce in pareggio

45′ Tre minuti di recupero

44′ Una sostituzione per parte, per la Cairese dentro Esposito fuori Moretti, per il Rivasamba Sanna per Fontana

36′ Terza sostituzione per Maisano, entra Tubino al posto di Pastorino

35′ Se già dall’inizio della ripresa il Rivasamba, sembrava avere un altro piglio, dopo il pareggio, toglie completamente il freno a mano schiacciando la Cairese nella propria metà campo, ma peccando di imprecisione in fase di finalizzazione

26′ PAREGGIO DEL RIVASAMBA! Eurogol di Paterno che riceve il cross dalla destra di Sanguineti e in acrobazia realizza il pari!

25′ Sulla sinistra azione di Latin, la Cairese si ferma in attesa di un fischio che non arriva, l’11 genovese lascia partire il destro, Moraglio in tuffo respinge in area, Rusca allontana

23′ Appena entrato Di Martino serve Pastorino che ci prova dalla distanza, Raffo risponde, Saviozzi ritenta sulla respinta, ma il portiere ospite si fa trovare ancora pronto

22′ Secondo cambio per la Cairese, Di Martino per Piana

20′ Primo sostituzione per mister Maisano, Rizzo rileva De Matteis

19′ Punizione dal vertice sinistro per il Rivasamba, Latin batte sul secondo palo, dove Porro di testa manda alto

17′ Bruzzone allarga sulla destra per Damonte che entra in area e calcia senza impensierire Raffo che blocca in due tempi

14′ Nel momento peggiore della Cairese che attende nella sua metà campo gli avversari, arriva lo sprint con la ripartenza di Pastorino: dalla sinistra cross perfetto per Damonte che lascia partire un rasoterra, Raffo si distende e con la punta delle dita devia in angolo.

10′ A battere è Paterno, che sibila il palo

9′ Ammonito Rusca, falloso su Paterno, il Rivasamba conquista una punizione dal limite dell’area

6′ Cross dalla destra di Monteverde, Vottero svetta di testa, ma la sua incornata supera la traversa

4′ Bell’uno due in area tra Damonte e Saviozzi, quest’ultimo calcia sul primo palo, ma trova Raffo attento

1′ Subito due cambi per mister Del Nero: escono Mazzino e Busi, entrano Ivaldi e Vottero

SECONDO TEMPO

45′ Fine primo tempo

39′ Proteste per un rigore da parte dei tifosi gialloblù. Pastorino sulla destra salta gli avversari e serve in area Damonte, Sanguineti prende palla e uomo, l’arbitro Barbieri da buona posizione allarga le braccia e lascia proseguire

37′ Subito un altro cartellino, ammonizione per Mazzino per atterramento di Pastorino

36′ Ammonizione anche per la Cairese, giallo per Damonte

35′ Pioggi sempre più fitta, ma il campo del Cesare Brin non sembra avere problemi

33′ Verticalizzazione per Saviozzi che sul filo del fuorigioco si trova a tu per tu con Raffo, ma questa volta il portiere ospite vince la sfida personale

28′ Prima azione offensiva per il Rivasamba che spreca tutto, Monteverde sulla destra va via a Moretti e dal fondo crossa per Sanguineti, ma la sua conclusione di prima finisce altissima.

20′ Punizione dalla destra per la Cairese: Piana batte corto per Pastorino che dal limite spara in porta, alto

16′ Pericolo per il Rivasamba: cross dalla sinistra di Damonte per Pastorino che al limite di spalle alla porta appoggia per Bruzzone, il quale di prima ci prova con il destro, ma viene rimpallato dalla schiena di Scarpino

12′ VANTAGGIO CAIRESE! Retropassaggio a Raffo, che non riesce a reggere la pressione di Saviozzi, il bomber locale gli ruba palla e con un diagonale mancino imbuca l’1 a 0.

10′ Partita combattuta a centrocampo, con la Cairese che predilige i palloni alti e il Rivasamba che non è ancora riuscita ad arrivare nell’aria avversaria

7′ Prima ammonizione: cartellino giallo per Busi

4′ Filtrante di De Matteis per Damonte che in area viene anticipato da Monteverde

1′ Partiti!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Moretti F., Doffo, Rusca, Bruzzone, Pastorino, Piana, De Matteis, Damonte, Saviozzi. A disp.: Stavros, Incorvaia, Tubino, Rizzo, Tamburello, Esposito, Ferrero, Prato, Di Martino. All. Maisano

RIVASAMBA: Raffo, Porro, Scarpino, Severi, Busi, Monteverde, Mazzino, Sanguineti, Paterno, Fontana, Latin. A disp.: Molinelli, Sanna, Gabelli, Vottero, Motto, Lessona, Ivaldi, Barbieri, Labigalini. All. Del Nero

ARBITRO: Barbieri di Genova

ASSISTENTI: Verni e Cremona di Genova

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di Genova24.it, sotto una leggera pioggia andrà in scena Cairese-Rivasamba. Esordio in campionato al Cesare Brin per i giovani gialloblù di mister Maisano, che arrivano dalla bella vittoria di Ospedaletti. Oggi ospiteranno i genovesi del Rivasamba, squadra che si è sempre dimostrata ostica e nello scorso turno ha guadagnato solo un punto, pareggiando 1 a 1 con il Busalla