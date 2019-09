Boissano. Volano i martelli di Davide Costa del Cus Genova (67,83) e di Ilaria Marasso (Trionfo Ligure, 56,70) nella due giorni, sabato 14 e domenica 15 settembre, dei campionati liguri individuali Allievi e Cadetti disputata a Boissano. I due allievi, già nella prima riunione che segna il rientro agonistico dopo la piccola pausa estiva, fanno segnare misure di valore nazionale sul green di località Marici.

Il resoconto redatto dall’ufficio stampa Fidal Liguria racconta di altre prestazioni interessanti, che sono venute da Marco Zunino (Atletica Arcobaleno), primo nei 400 (50”69) e 200 (22”83 con vento oltre la norma, +2.2). Giuditta Ponsicchi del Cus Genova ha realizzato una doppietta 100 e 200 con 12”78 (+0.7) e 25”35 (+1.4).

La campionessa italiana allieve su strada Aurora Bado (Arcobaleno) si è imposta su 800 e 1500 (2’23”41 e 4’56”01).

Nel triplo allieve affermazione di Irene Cassinelli (Don Bosco) con 11,19 (+1.1). Nei 100 maschili primo posto di Giacomo Burlando (Trionfo Ligure) con 11”29 (+0.2) davanti al consocio Alessandro Cappelli (11”33).

Per quanto riguarda la categoria Cadetti, in evidenza nel mezzofondo Fiorenzo Angelini (Atletica Varazze), con un’accoppiata 2000 e 1000 (6’00”06 e 2’44”21). Vincitore in due competizioni anche Federico Ribolla (Duferco Spezia) con 9”70 sugli 80 (-0.1) e 39”41 sui 300 metri.

Daniele Parodi (Città di Genova) sui 1200 metri siepi ha vinto in 3’41”40 precedendo di stretta misura Abdi Bambi (Don Bosco), 3’41”60. Negli 80 metri vittoria di Greta Brero (Atletica Cairo) con 10”73 (+0.3), dopo avere corso in 10”61 (+0.3) in batteria.

Nella foto: Marco Zunino