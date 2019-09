Doppiette Urania e Murcarolo ai campionati italiani

Genova. Due titoli italiani per il Club Sportivo Urania, due per la Sportiva Murcarolo ed un successo per la LNI Sestri Ponente a Corgeno di Vergiate in occasione del campionato italiano di canottaggio a sedile fisso nelle specialità Jole Lariane d’Elba a cura della Canottieri Corgeno e caratterizzata dalla partecipazione di 32 società per un totale di 534 atleti.

L’Urania, società leader nel settore femminile, si impone nel 2 di punta femminile con Ilaria Bavazzano e Veronica Germano (tim. Chiara Bruzzone) davanti a Murcarolo (Bellio, Zacco, tim. Siracusa) e Corgeno (Stranges, Caramaschi, tim. Ciura).Ilaria Bavazzano realizza il bis nel singolo Senior: in questa specialità, salgono sul podio anche Nicole Sala (Corgeno) e Matilde Brunati (Cerro). Per l’Urania anche l’argento nel singolo Juniores con Dario Nicolini (tim. Chiara Bruzzone), nell’Elba Ragazze con Viviana Graci e i bronzi nel 4 di punta femminile (Fossa, Dioguardi, Volante, Moscatelli, tim. Brissolari), nel 2 di coppia Cadette (Fanfani, Cacciacarne) e nel 2 di coppia Ragazze (Moscatelli, Graci).

Affermazione per la Sportiva Murcarolo (Giovanni Melegari, Andrea Licatalosi, Pietro Sitia, Francesco Di Re, tim. Fabio Siracusa) nel 4 di coppia Ragazzi su Arolo (Ferretti, Fietta, Cataffo, Vulcani, tim. Ossola) e Corgeno (Savoldi, Mesiti, Oulji, Arcidiacono, tim. Colombo). Secondo successo nel 2 di coppia Ragazzi con Francesco Di Re e Tommaso Cerruti (tim. Fabio Siracusa) davanti a Corgeno (Bertesago, Caramaschi, tim. Colombo) e Arolo (Ferretti, Cataffo). Per il Murcarolo anche l’argento nel 4 di punta Junior (Melegari, Licatalosi, Bonamoneta, Sitia, tim. Siracusa), i bronzi nel 2 di coppia (Zacco, Bellio, tim. Siracusa) e nel 4 di punta Senior (Perino, Gardini, Bonamoneta, Garibaldi, tim. Siracusa)

LNI Sestri Ponente d’oro e di bronzo nell’Elba Allievi con Danilo Dominici e Matteo Bossone. In mezzo Maximilian Riboni (Corgeno).

Un argento per Voltri nel 2 di coppia Allievi (Pecollo, Leone), un bronzo per la Dario Schenone Foce nel 2 di punta Juniores con Parodi e Rangone (tim. Ferrante).