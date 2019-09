Demolizione della Diga, lunedì discussione in consiglio municipale in Valpolcevera

Genova. Le notizie aggiornate parlano di un avvio dei lavori, con azioni propedeutiche, già nell’aprile 2020. D’altronde alcuni dei 400 nuclei familiari interessati dal ricollocamento vivono già nelle loro nuove case.

Il tema della demolizione della Diga di Begato domani, lunedì 23 settembre, alle 14,30, sarà all’ordine del giorno della seduta consiliare del municipio Valpolcevera. Per rispondere ad alcune domande dei consiglieri sarà presente l’assessore al Bilancio e Lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi.

Questo incontro è nato da una mozione del gruppo consiliare Chiamami Genova, votata in modo unanime dal consiglio municipale, che ha sollecitato un maggior coinvolgimento dell’istituzione locale in questo, processo viste le importanti ripercussioni a livello di traffico veicolare, sicurezza e smaltimento dei materiali derivanti delle demolizioni, per l’intera vallata.