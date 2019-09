Dal 30 settembre torna lo Yoga solidale, per farsi del bene e per fare del bene

Genova. Ogni lunedì, dalle 19e15 alle 21, il modo migliore per iniziare la settimana sarà quello di partecipare alle pratiche del gruppo Yoga solidale Genova. Come da alcuni anni a questa parte, l’obbiettivo degli incontri, oltre quello di fare uno yoga accessibile a tutti e migliorare il proprio benessere, è quello di sostenere alcuni progetti sociali, nella fattispecie le attività del centro La Staffetta, che opera nel centro storico.

La Staffetta è lo spazio che anche quest’anno è a disposizione del gruppo Yoga Solidale Genova. Si trova nel quartiere di Pré, in vico delle Marinelle, e si occupa principalmente di seguire i bambini della zona in attività extrascolastiche.

Per partecipare alle pratiche del gruppo Yoga Solidale Genova si consiglia di portare un tappetino e un telo spesso e di vestirsi con abbigliamento comodo. Sono a disposizione spogliatoi.

“Gruppo Yoga Solidale è un gruppo aperto a tutte le persone che abbiano voglia di praticare o di accostarsi allo Yoga – spiegano gli organizzatori – in libertà, accessibilità e gratuità. Crediamo che lo Yoga sia patrimonio di tutti e non solo di chi può permetterselo (fisicamente ed economicamente, solidali con lavoratori precari, disoccupati, studenti, pensionati, famiglie monoreddito ma anche con tutti i corpi meravigliosamente unici e differenti, non competitivi, non conformi e non omologabili. In questo gruppo tutte e tutti possono praticare, proporre e proporsi”.

“In alternativa a logiche che attribuiscono a tutto un prezzo o una forma ideale – spiegano ancora dal gruppo Yoga Solidale Genova – invitiamo a riscoprire il valore di una pratica Yoga che diventa relazione viva e dono reciproco per il puro piacere della condivisione”.

Per ulteriori informazioni:

Sito: www.gruppoyogasolidale.org

Pagina Facebook: Gruppo Yoga Solidale Genova

Se si desidera essere aggiornati via WhatsApp inviare un messaggio al numero 3495393737