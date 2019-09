Crollo ponte Morandi, al via i pagamenti anche per chi ha fatto domanda nell’ultimo bando

Genova. Sono andati avanti anche per tutto il mese di settembre i risarcimenti per le categorie più colpite dal crollo del ponte Morandi.

Il commissario delegato per l’emergenza Giovanni Toti ha firmato altri provvedimenti per l’avvio di nuovi pagamenti a sostegno dei lavoratori autonomi che hanno fatto richiesta della cosiddetta una tantum da 15 mila euro: via libera ai pagamenti anche per chi ha fatto domanda per l’ultimo bando aperto da Regione Liguria dedicato a chi aveva dovuto sospendere l’attività almeno per 4 giorni. Attualmente sono 367 i lavoratori che hanno ricevuto l’una tantum.

Contestualmente vanno avanti anche i pagamenti per le imprese, che hanno subito un calo del fatturato in seguito al tragico evento del 14 agosto 2018: 251 i risarcimenti, a oggi, a fronte di 395 domande presentate e ritenute idonee dalla Camera di Commercio di Genova.

Per quanto riguarda il ristoro agli autostrasportatori per l’anno 2018, sono in esaurimento i pagamenti per le domande presentate. Entro le prossime settimane assieme ad Autorità di sistema portuale Portuale verranno risarcite dal commissario delegato tutte le missioni presentate per l’anno 2018 a esaurimento quasi totalmente dei 20 milioni disponibili.