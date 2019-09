Costa Crociere: posticipato il viaggio inaugurale della Costa Smeralda, cantiere in ritardo nella costruzione

Genova. Costa Smeralda, la prima nave del marchio Costa Crociere alimentata a gas naturale liquefatto (Lng), inizierà il suo programma di crociere il giorno 30 novembre, in quanto lo stato attuale della costruzione non consente la consegna della nave nella data originariamente concordata.

Costa Crociere ha purtroppo constatato questo ritardo, che richiederà la cancellazione di tutte le crociere e delle attività inaugurali precedentemente pianificate. La prima crociera di Costa Smeralda partirà quindi il 30 novembre da Savona. L’itinerario, che sarà proposto sino ad aprile 2021, è rimasto invariato: una settimana nel Mediterraneo occidentale con scali a Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), Palma di Maiorca (martedì), Civitavecchia (giovedì) e La Spezia (venerdì).

“La nostra priorità – dichiara Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere – è quella di offrire sempre ai nostri ospiti un’esperienza di vacanza unica, che vada oltre le loro aspettative. Purtroppo il cantiere Meyer di Turku ha bisogno di ulteriore tempo affinché Costa Smeralda possa soddisfare questa esigenza per noi imprescindibile. Ci tengo a sottolineare che Costa Smeralda è un progetto totalmente innovativo, sia dal punto di vista tecnologico sia di prodotto. In particolare la propulsione a Lng, in cui abbiamo creduto per primi, rappresenta un esempio unico nel settore di innovazione responsabile in grado di abbattere significativamente le emissioni, segnando un punto di svolta nell’industria delle crociere. Siamo profondamente dispiaciuti di questo ritardo e ci scusiamo con tutti i nostri ospiti che avevano già prenotato le crociere di Costa Smeralda previste prima del 30 novembre. Ci auguriamo di averli a bordo della nostra nuova ammiraglia e ci siamo già attivati per predisporre l’offerta di nuove date di partenza”.

Costa Crociere sta provvedendo a informare le agenzie di viaggio e gli ospiti prenotati su partenze con Costa Smeralda prima del 30 novembre 2019.

Costa Smeralda, così come la gemella Costa Toscana in consegna nel 2021, sarà alimentata, sia in porto sia in navigazione, a gas naturale liquefatto (Lng), il combustibile fossile più pulito al mondo, in grado di garantire un basso impatto ambientale. L’utilizzo dell’Lng permette infatti di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo e particolato.

Costa Smeralda sarà una sintesi e allo stesso tempo un omaggio al meglio dell’Italia. I nomi dei ponti e delle aree pubbliche sono dedicati a luoghi e piazze famosi d’Italia. L’offerta enogastronomica farà riferimento alla grande tradizione italiana e si avvarrà della collaborazione di partner di assoluta eccellenza. La nave avrà 11 diversi ristoranti, di cui uno pensato per le famiglie, 19 bar, una splendida area spa con 16 sale riservate ai trattamenti, un parco acquatico con scivoli, 4 piscine e un’area interamente dedicata ai bambini. Costa Smeralda avrà anche il suo Museo, il CoDe – Costa Design Museum, dedicato all’eccellenza del design italiano.