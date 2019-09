Costa Crociere, in arrivo una terza nave per il Sud America. Flotta pronta per inverno 2020/2021

Genova. Costa Crociere annuncia l’arrivo di Costa Luminosa in Sud America nell’inverno 2020/2021. Da novembre 2020 ad aprile 2021 la compagnia battente bandiera italiana potrà quindi contare su tre navi operative nella regione: Costa Luminosa affiancherà infatti Costa Fascinosa e Costa Pacifica, il cui posizionamento in Sud Americia era già stato annunciato.

“L’arrivo di Costa Luminosa per la stagione 2020/2021 riflette la volontà di Costa Crociere di investire strategicamente nel mercato sudamericano, un contesto con un grande potenziale di crescita. Per questo motivo vogliamo consolidare e aumentare gradualmente la nostra presenza nella regione”, ha dichiarato Dario Rustico, General Manager Central and South America di Costa Crociere.

Costa Luminosa, Costa Pacifica e Costa Fascinosa proporranno diversi itinerari alla scoperta di Brasile, Argentina e Uruguay, in vendita a partire da novembre 2019.

In particolare, Costa Fascinosa, che partirà per il Sud America da Savona a metà novembre 2020, avrà in Santos il principale porto di imbarco. Le crociere saranno dirette verso il Nord del Brasile, visitando destinazioni come Buzios, Salvador, Ilheus, Ilha Grande.

Gli itinerari di Costa Pacifica, che partirà da Genova per la sua traversata transatlantica il 13 novembre 2020, si concentreranno maggiormente su Argentina, Uruguay e la parte meridionale del Brasile. Previsti scali a Buenos Aires (Argentina), Ilhabela, Buzios, Rio de Janeiro, Ilha Grande (Brasile), Montevideo (Uruguay).

Costa Luminosa partirà sempre da Santos, con itinerari di sette notti, diretti a Itajai (Brasile), Montevideo e Buenos Aires. La crociera di posizionamento in Sud America da Venezia a Santos salperà l’8 novembre 2020.