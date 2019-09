Corso Europa, auto finisce contro benzinaio

Genova. Ieri sera i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est sono intervenuti in corso Europa, all’altezza di via Shelley per un incidente stradale.

Una vettura, per cause non accertate, ha perso il controllo ed è andata ad impattare contro l’aiuola di un benzinaio.

Il conducente e la passeggera sono rimasti feriti e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. Presente anche la polizia locale.