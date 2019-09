Cornigliano, fiamme devastano cucina di una casa in via Bellini. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bellini per incendio abitazione. Per cause in via di accertamento, un incendio si è sviluppato nella cucina.

Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni praticamente alla sola stanza da dove sono scaturite le fiamme, che non hanno causato altri danni al palazzo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Gli appartamenti sovrastanti sono stati evacuati spontaneamente dagli occupanti per il tempo necessario ad estinguere le fiamme e alla effettuazione delle verifiche di sicurezza.