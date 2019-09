Coppa Liguria di Seconda Categoria: otto squadre sono già qualificate alla seconda fase

Genova. Nel fine settimana prendono il via i gironi C, D e E di campionato; le squadre che ne fanno parte hanno terminato la prima fase della Coppa Liguria di Seconda Categoria. Nel weekend, invece, torneranno in campo le formazioni dei gironi A, B e F, che in coppa sono inserite in raggruppamenti con un maggior numero di incontri.

Vediamo i risultati delle partite giocate nell’ultima settimane, le classifiche e il programma del fine settimana, girone per girone. Sono già otto le squadre certe del passaggio del turno.

Girone A

Borgio Verezzi – San Filippo Neri Albenga 2-1

Oneglia – Virtus Sanremo 4-0

Borgio Verezzi – Virtus Sanremo 2-2

Classifica: Oneglia 7, Borgio Verezzi 5, Virtus Sanremo 2, San Filippo Neri Albenga 1

sabato 29 settembre ore 16, al Pian di Poma di Sanremo: Virtus Sanremo – Oneglia

domenica 30 settembre ore 21, al Riva di Albenga: San Filippo Neri Albenga – Borgio Verezzi

Girone B

Calizzano – Murialdo 2-0

Pallare – Murialdo 8-2

Classifica: Pallare, Calizzano 4, Murialdo 0

sabato 29 settembre ore 16 al San Antonio di Murialdo: Murialdo – Pallare

Girone C

Sassello – Santa Cecilia 2-1

Classifica: Vadese 6, Sassello 3, Santa Cecilia 0

sabato 28 settembre ore 16 al Chittolina di Vado Ligure: Vadese – Santa Cecilia

Girone D

Masone – Campo Ligure Il Borgo 4-1

Classifica finale: 1° Masone 6, 2° Campo Ligure Il Borgo 3, 3° Rossiglionese 0

Girone E

Corniglianese – Mele 1-1

Classifica finale: 1° Corniglianese 4, 2° Mele 4, 3° Lido Square 0

Girone F

Bolzanetese Virtus – Sporting Ketzmaja 2-2

Classifica finale: 1° Bolzanetese Virtus 4, 2° Sporting Ketzmaja 4, 3° Begato Calcio 0

Girone G

Atletico Genova – Casellese 1-1

Classifica: Granarolo 3, Casellese, Atletico Genova 1

Girone H

Apparizione – Davagna 1-0

Classifica finale: 1° Apparizione 6, 2° Ravecca 3, 3° Davagna 0,

Girone I

Pontecarrega – Genovese Boccadasse 2-1

Classifica finale: 1° Pontecarrega 6, 2° Genovese Boccadasse 1, 3° Carignano 1

Girone L

Atletico Quarto – Borgo Incrociati 1-2

Classifica finale: 1° Borgo Incrociati 6, 2° Pieve Ligure 3, 3° Atletico Quarto 0

Girone M

Borgo Rapallo – Vecchio Castagna Quarto 1-1

Classifica finale: 1° Vecchio Castagna Quarto 4, 2° Borgo Rapallo 2, 3° San Lorenzo DC Sanvi Genova 1

Girone N

Atletico San Salvatore – Cornia 0-2

Classifica finale: 1° Cornia 4, 2° Rupinaro Sport 2, 3° Atletico San Salvatore 1

Girone O

Segesta Sestri Levante – Moconesi Fontanabuona 3-1

Classifica: Atletico Casarza Ligure, Segesta Sestri Levante 3, Moconesi Fontanabuona 0

Girone P

Luni – Antica Luni 3-2

Madonnetta – Santerenzina (rinviata)

Classifica: Santerenzina 6, Antica Luni 4, Luni 3, Madonnetta 1

sabato 29 settembre ore 18 al D’Este di Avenza di Carrara: Antica Luni – Luni

sabato 29 settembre ore 10,30 al Falconara di Lerici: Santerenzina – Madonnetta