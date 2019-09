Coppa Italia, il Ligorna esce di scena: 3-0 per il Chieri

Genova. Ultimo in classifica in campionato con 0 punti e atteso dallo scontro diretto sul fondo con il Bra, il Ligorna non ha potuto fare altro che schierare una formazione di seconde linee in Coppa Italia, uscendo così di scena nel secondo turno, lasciando spazio all’ambizioso Chieri. I piemontesi si sono imposti per 3 a 0.

In campo, tra i genovesi, ben sette nati nel 2000 e 2001; da segnalare gli esordi a partita in corso dei nuovi arrivati Grani e Gulli.

Alla sua terza presenza ufficiale, dopo gli scampoli contro il Borgosesia e la gara con il Seravezza, David Johnson Yeboah ha segnato la sua prima doppietta (e i suoi primi gol) in maglia azzurra. All’uno-due dell’attaccante ghanese è seguito nella ripresa il tris firmato da Di Lorenzo.

Pronti via e Campagna è costretto ad abbandonare il campo in seguito ad una botta, con Giacinti che prende il suo posto. Il Chieri tiene il pallino del gioco in mano e, dopo tanto possesso, al 32° passa in vantaggio. Una sponda di Bragadin libero Yeboah al tiro e la sua conclusione si infila proprio nell’angolino dove Bulgarelli non può proprio arrivare. Appena 4′ dopo e padroni di casa raddoppiano. Yeboah dal dischetto non trema ed è 2-0. Nella ripresa tris immediato di Di Lorenzo; successivamente vanno vicinissimi al poker prima Yeboah (destro a incrociare di poco a lato) e poi Della Valle, il cui tiro cross per poco non sorprende Bulgarelli.

Il tabellino:

Chieri – Ligorna 3-0 (p.t. 2-0)

Chieri (4-3-3): Bertoglio, Bruni, Pautassi, Della Valle, Bellocchio (16° st Mosagna), Conrotto, Di Lorenzo (10° st Ozara), Campagna (9° pt Giacinti), De Riggi (8° st Di Sparti), Johnson Yeboah (16° st Barcellona), Bragadin. A disposizione: Luppi, Nouri, Casanova, Sbordone. All. Morgia.

Ligorna (3-4-1-2): Bulgarelli, Ferrante (27° st Castorani), Capotos (1° st Gulli), Danovaro, Gilardi, Gnecchi (34° st Pondaco), Glarey, Perrone (1° st Grani), Vallega, Fasce, Moretti (32° st Kacorri). A disposizione: Ventura, Bettella, Corsini, Chiarabini. All. Monteforte.

Arbitro: Molinaroli (Piacenza). Assistenti: Concari (Parma) e Amoroso (Piacenza).

Reti: p.t. 32° Yeboah (C), 36° Yeboah (C), s.t. 8° Di Lorenzo (C).

Ammoniti: De Riggi, Mosagna, Ozara, Di Sparti (C), Moretti, Kacorri (L).